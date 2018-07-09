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Turgutlu'da jandarmadan 'çocuk gelin' operasyonu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evlendirilmek istendiği ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından yapılan operasyonla ailesinden alınıp İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu...

Turgutlu'da jandarmadan 'çocuk gelin' operasyonu
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evlendirilmek istendiği ileri sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından yapılan operasyonla ailesinden alınıp İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yaşındaki S.E.'nin, ailesi tarafından 22 yaşındaki M.Ş. ile evlendirileceğini belirledi. Bunun üzerine çocuğun ailesi ile yaşadığı kırsal Sarıbey Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. S.E., ailesinden alındı. Jandarma, kızın evlendirileceği M.Ş. ile annesi S.E.'yi gözaltına aldı.
Avukat ve pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E., Turgutlu İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, gözaltındaki M.Ş. ile kızın annesi S.E. serbest bırakıldı.

 

 

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