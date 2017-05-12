Turgutlu'da FETÖ'den 2 tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin üst düzey imamlarından olduğu belirtilen F.Ç. ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen avukatı Y.B. tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Turgutlu yapılanmasının çökertilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında aranan ve örgütün üst düzey imamlarından olduğu belirtilen F.Ç., İstanbul'da yakalandı. Turgutlu'ya getirilen F.Ç.'yi savunmak için İstanbul'dan gelen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukatı Y.B. de gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.