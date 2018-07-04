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Turgutlu'da 5 kadına FETÖ gözaltısı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgütün 'kadın yapılanması' içerisinde olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Turgutlu'da 5 kadına FETÖ gözaltısı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgütün 'kadın yapılanması' içerisinde olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'da 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince örgütün 'kadın yapılanması' içerisinde oldukları iddia edilen şüphlilere yönelik 8 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda N.N.A. (38), H.K. (42), H.Ç.B. (30), D.D. (58) ve B.Ç. (46) gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen mütevelli sorumlularının da bulunduğu belirtildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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