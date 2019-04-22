Turgutlu'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 tutuklama daha

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki kahvehanenin önünde yaklaşık 4 ay önce çıkan kavgada Emrah Ç'nin (27) yaşamını yitirmesi, bir baba- oğlun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralanması olayına karıştığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli D.K. (26) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayda tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Olay, geçen 18 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Kervanyolu Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. (61) ve oğlu Diyar T. (16) ile kendilerine borcu olduğu öne sürülen Sebahattin Ç. (29) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, tabanca ve bıçak kullanıldı. Kavgaya Sebahattin Ç.'nin kardeşi Emrah Ç. de katıldı. Silahlı kavgada, Emrah Ç., karşı taraftan Mehmet T. ve oğlu Diyar T. ile o sırada çevrede bulunan ve olayla bir ilgisi bulunmayan Engin Oral (35) ve Emrah Kılıçkıran (44) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşamını yitiren Emrah Ç.'nin kavgaya karıştığı belirlenen ağabeyi Sebahattin Ç.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Sebahattin Ç. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kavgada yaralanan şüpheli Diyar T. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

YAKALANAN FİRARİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen firari şüpheli D.K.'yı (26) da geçen 20 Nisan Cumartesi günü olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan D.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi.

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