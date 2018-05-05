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Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesi yakınlarında tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü Volkan Temel (35) öldü, 2'si ağır, 46 yolcu yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç...

Tur otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 46 yaralı
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesi yakınlarında tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü Volkan Temel (35) öldü, 2'si ağır, 46 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi. Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gidenleri taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsü, yol kenarında park halindeki 42 CVC 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 47 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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