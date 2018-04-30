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Tur otobüsü ile çarpışan araçtaki 5 kişilik aile yok oldu

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Bülent Karabulut'un (44) direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada Bülent Karabulut'un yanı sıra eşi Ebru Karabulut (39), kızı Cansın Karabulut...

Tur otobüsü ile çarpışan araçtaki 5 kişilik aile yok oldu
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Bülent Karabulut'un (44) direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada Bülent Karabulut'un yanı sıra eşi Ebru Karabulut (39), kızı Cansın Karabulut (14) ile oğulları Ege Karubulut (8) ve Çınar Karabulut (4) yaşamını yitirdi, yeğeni Yağmur Karabulut (10) ise ağır yaralandı. Ailesiyle İzmir'deki yakınlarının ziyaretinden dönen Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'tan 4 ay önce emekli olmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.
Kaza dün saat 21.30 sıralarında, İzmir - Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Ailesiyle İzmir'den Edremit yönüne giden Bülent Karabulut, yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü bir anda yitirdi. Yolun karşısına geçen hafif ticari araç, Ayvalık'tan İzmir yönüne gelen Menderes Husu'nun kullandığı 45 TG 971 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan 6 kişiyi yaptıkları müdahale ile çıkarttı. Aracı kullanan sürücü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan çocukları Ege Karabulut, Cansın Karabulut ve Çınar Karabulut ise kaldırıldıkları Dikili Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, yeğeni Yağmur Karabulut'un ise İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
YENİ HAYAT HAYALİ KURDU
Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs işletmesi ESHOT'ta şoförlük yaptığı ve 4 ay önce emekli olduğu öğrenildi. Karabulut'un emekli olduktan sonra yeni bir hayat kurma hayaliyle yakınlarının da yaşadığı Edremit'in Akçay Mahallesi'ne taşındığı öğrenildi. Burada çay ocağı işleten Bülent Karabulut'un ailesiyle İzmir'deki akrabalarını ziyarete geldiği kazanın da dönüş sırasında yaşandığı belirlendi. Acı haberle yıkılan ailenin yakınları, çocuklardan Ege Karabulut, Cansın Karabulut'un derslerinde çok başarılı olduklarını anlattı. Ege'nin Nimet Toksoy İlkokulu'nun basketbol takımının yıldız oyuncularından olduğu öğrenildi.

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