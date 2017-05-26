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Tur midibüsü şarampole devrildi: 17 yaralı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, tatilcileri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, İvrindi, Edremit ve Havran'daki hastanelerde tedaviye alındı. İstanbul'dan Balıkesir'in...

Tur midibüsü şarampole devrildi: 17 yaralı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, tatilcileri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, İvrindi, Edremit ve Havran'daki hastanelerde tedaviye alındı.
İstanbul'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatilcileri götüren Cem Gönder'in kullandığı 34 VT 9851 plakalı tur midibüsü, bugün saat 06.00 sıralarında Balıkesir-Edremit Karayolu'nun 44'üncü kilometresinde, İvrindi ilçesi, Yeşilköy Göleti yakınlarında şarampole devrildi. Midibüs şoförü Cem Gönder ve 16 yolcu yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İvrindi, Havran ve Edremit Devlet Hastaneleri'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, yoldaki sis nedeniyle meydana geldiği sanılan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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