Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (12)

CENAZELER İZMİR'E GETİRİLMEYE BAŞLADI
Muğla'da, yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı.
Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, yarın defnedilmek üzere morga alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeler araçlardan indirildiği sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()
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CENAZELER İZMİR'E GETİRİLMEYE BAŞLADI