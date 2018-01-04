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Tüpten sızan gaz patladı çıkan yangında 3 öğrenci yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da öğrenci apartında mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci yaralanırken, kendisini kurtarmak için gelen 2 arkadaşı ise dumandan etkilendi. Olay öğle saatlerinde Yedişehitler...

Tüpten sızan gaz patladı çıkan yangında 3 öğrenci yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da öğrenci apartında mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu çıkan yangında 1 öğrenci yaralanırken, kendisini kurtarmak için gelen 2 arkadaşı ise dumandan etkilendi.
Olay öğle saatlerinde Yedişehitler Mahallesi 108’inci Cadde üzerindeki bir öğrenci apartında meydana geldi. Ahmet H.’nin kaldığı odada mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu yangın çıktı. Ahmet H. alevlerin arasında kalırken, patlama sesi ve yardım çağrılarını duyan arkadaşları Merve İ. ve Bedirhan K. ise kurtarmak için odaya girdi.Ahmet H., arkadaşlarının yardımıyla binadan çıkartılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan Ahmet H. ile dumandan etkilenen Merve İ. ve Bedirhan K.’yi ambulanslarla hastaneye götürdü.
Ahmet H.’nin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi sürerken, Merve İ. ve Bedirhan K. ise özel bir hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
Yangın sonrası apart daire kullanılamaz hale geldi.

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