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Tüp patlayan evde 8 yaşındaki Reyhan öldü

KIRKLARELİ'nin İnece Beldesi'nde tüp patlaması sonucu çatısı çöken evde, 8 yaşındaki Reyhan Özacar, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, anne ve baba ise yaralandı.

Tüp patlayan evde 8 yaşındaki Reyhan öldü
KIRKLARELİ'nin İnece Beldesi'nde tüp patlaması sonucu çatısı çöken evde, 8 yaşındaki Reyhan Özacar, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, anne ve baba ise yaralandı.

İnece Beldesi Yeni Mahalle Çakmak Sokak üzerinde 2 çocuk sahibi Sedat ve Elif Özacar çiftinin oturduğu evde saat 15.00 sıralarında mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patmada tek katlı evin mutfak çatısı çökerken, evde de yangın çıktı. Tüm evi saran yangında Sedat ve Elif çifti ile kızları Reyhan Özacar, çöken enkazın altında kaldı.
Yangını görenlerin ihbarıyla 13 kilometre uzaklığındaki Kırklareli Belediyesi'nden itfaiye ekibi gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede yangın söndürülürken, evlerinin salon odasına sığınan aileye ulaşılarak Sedat ile Elif Özacar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin 8 yaşındaki kızları Reyhan Özacar'ın ise yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

Yaralanan Sedat ve Elif Özaçar çifti Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Savcılık incelemesinin ardından Reyhan Özacar'ın cesedi Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin diğer çocukları Ali Özacar'ın ise olay sırasında dışarıda bulunduğu öğrenildi.

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Evde mutfak tüpü patlamış ve ev kısmen çokmüş. Ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Anne ve baba hastaneye kaldırıldı, durumları iyi. Ancak ailenin kızı maalesef hayatını kaybetti" dedi.

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