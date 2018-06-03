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Tüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldü

MARMARA ADASI (Balıkesir), () – BALIKESİR’in Marmara Adası'ndan tekneyle denize açılarak balık yakalamak için tüple dalış yapan Fazlı Kadıoğlu (42), dalgıç tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu havasız kalarak yaşamını...

Tüp hortumu pervaneye takılan dalgıç havasız kalarak öldü

MARMARA ADASI (Balıkesir), () – BALIKESİR’in Marmara Adası'ndan tekneyle denize açılarak balık yakalamak için tüple dalış yapan Fazlı Kadıoğlu (42), dalgıç tüp hortumunun tekne pervanesine takılması sonucu havasız kalarak yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nın Çınarlı Mahallesinde ikamet eden dalgıç Fazlı Kadıoğlu, balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Tüple dalış yapan Kadıoğlu, tüpünün hortumu teknenin pervanesine takılması sonucu havasız  kalarak hayatını kaybetti. Çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu’nu denizden çıkartarak 112 Acil  Sağlık  ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dalgıcın hayatını kaybettiğini belirledi. Fazlı Kadıoğlu’nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Adası’nda toprağa verildi.
Kadıoğlu’nun cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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