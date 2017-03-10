Tüp bebek için biriktirdikleri 30 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da telefonla aradıkları 39 yaşındaki Nurten Yavuz'un evine kadar gelip, tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 30 bin lira değerindeki altın ve parayı alan taksi şöförü 34 yaşındaki İbrahim Çağan yakalandı. Taksici, aracına binen ve komiser olduğunu söyleyen müşterisinin yönlendirmesiyle altın ve paraları aldığını öne sürerek, "Beni de dolandırdılar, parayı alıp müşterilerime teslim ettim" dedi.

Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan Nurten Yavuz'u 28 Şubat'ta telefonla arayan kişiler, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" diyerek korkuttu. Yavuz, belediye temizlik işçisi eşi ile birlikte biriktirdikleri 30 bin lira değerindeki altın ve parayı, kapısına kadar gelen kişiye teslim etti. Parayı alan kişi evden ayrıldıktan kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Nurten Yavuz'un şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

TÜP BEBEK İÇİN BİRİKTİRMİŞLER

Şikayet için karakola giden Nurten Yavuz'un ifadesi ailenin girdiği sıkıntıyı ortaya çıkardı. İfadesinde parayı tüp bebek tedavisi için biriktirdiklerini anlatan Nurten Yavuz, "Çocuğumuz olmuyordu, bebek sahibi olabilmek için dişimizden, tırnağımızdan artırıp para biriktirdik. Tedaviye başlamadan bebeğimiz oldu. Bunun üzerine o parayı çocuğumuzun geleceği için kullanmaya karar vermiştik. Bebeğimizin geleceğini çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

'TAKSİME BİNEN 2 MÜŞTERİM GÖNDERDİ'

Olayın meydana geldiği sokaktaki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, parayı alan şüphelilin taksicilik yapan İbrahim Çağan olduğunu belirleyip, evinde gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda ailenin durumunu ertesi gün gazete ve televizyonlardaki haberlerden öğrendiğini söyleyen İbrahim Çağan şunları anlattı:

"Aracıma 2 kişi bindi. Mahalleye gelince, biri polis kimliğini gösterip, 'Ben Komiser Kemal. Bu sokakta yengem oturuyor, bize bir emanet verecek. Ama hasımlarımız var biz giremiyoruz. Sen alıp getir' dedi. Ben de gittim kadından poşeti alıp geldim. Merkez Cami'nin yanına gelince de inip gittiler."

WEmniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Çağan, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Çağan, "Ben de dolandırıldım, kandırdılar. Allah benim belamı versin. Çok pişmanım" diye açıklama yaptı.

Polis, Yavuz çiftinin para ve altınlarını bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

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