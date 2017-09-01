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Tunceli Valiliği'nden operasyon açıklaması

Tunceli () - Tunceli Valiliği, Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile ilgili bir açıklama yaptı. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "1 Eylül 2017 tarihinde, saat 19:00'da Pülümür...

Tunceli Valiliği'nden operasyon açıklaması

Tunceli () - Tunceli Valiliği, Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile ilgili bir açıklama yaptı.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "1 Eylül 2017 tarihinde, saat 19:00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında (5) teröristin etkisiz  hale getirildiği değerlendirmekte olup, operasyona devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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