Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)

ŞEHİT ÜÇKAN’IN CENAZESİ KÜTAHYA’YA GETİRİLDİ Tunceli’nin Karşılar köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın (26) cenazesi,...

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4)

ŞEHİT ÜÇKAN’IN CENAZESİ KÜTAHYA’YA GETİRİLDİ
Tunceli’nin Karşılar köyü kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın (26) cenazesi, Elazığ'daki törenin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine uğurlandı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328