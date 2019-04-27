Tunceli'de zırhlı askeri araç ile otomobil çarpıştı

TUNCELİ,() - TUNCELİ'de kent merkezinde zırhlı askeri araç ile otomobilin karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Demiorluk virajında hareket halindeki zırhlı askeri araç ile 34 UHS 35 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da hasar oldu. Kaza nedeniyle kent merkezine ulaşım sağlayan yol bir süre trafiğe kapandı. Çekicinin hasarlı aracı yoldan kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.

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