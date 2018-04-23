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Tunceli'de TİKKO'lu 2 terörist öldürüldü (2)

ÇATIŞMA GÜN BOYU SÜRDÜ, ÇEMBER DARALTILIYOR Çemişgezek ve Hozat ilçeleri arasnda yer alan ve sarp araziye sahip olan bölgedeki operasyon, sabah saatlerinde Aliboğazı bölgesinin giriş ve çıkışlarının kapatılması ile başladı. Operasyon...

Tunceli'de TİKKO'lu 2 terörist öldürüldü (2)

ÇATIŞMA GÜN BOYU SÜRDÜ, ÇEMBER DARALTILIYOR
Çemişgezek ve Hozat ilçeleri arasnda yer alan ve sarp araziye sahip olan bölgedeki operasyon, sabah saatlerinde Aliboğazı bölgesinin giriş ve çıkışlarının kapatılması ile başladı. Operasyon kapsamında daha sonra 4 Jandarma Özel Harekat Taburu bölgeye havadan indirilerek, sıcak takip başlatıldı. Sarp arazi yapısı ve imlim dolayısıyla bölgenin yeşermesi nedeniyle beklenmeyen bir anda başlatılan operasyonda, öğlen saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Yakın mesafede çıkan çatışmada 2 kadın teröristen ölü, 1 kadın teröristin ise ağır yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmanın akşam saatlerine kadar sürdüğü bölgeye takviye birlikler gönderilirken, JÖH timlerinin operasyon alanını daraltarak ilerlemeye devam ettikleri öğrenildi. Askerlerin çember şeklinde abluka altına aldıkları bölgede çatışmaların yer yer devam ettiği öğrenildi. Çatışma ve operasyonların devam ettiği bölgede PKK ve sol terör örgütlerin kullandığı sığınaklarda bol miktarda gıda maddesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
VALİ SONEL: ALİBOĞAZI'NDA HAİNLERİ YERLE BİR ETTİNİZ
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve Tunceli MİT Müdürü de operasyonun devam ettiği öğlen saatlerinde helikopter ile bölgeye gitti. Operasyon bölgesine kamuflaj kıyafeti ile giden Vali Tuncay Sonel, çatışmaya katılan JÖH timleri ile sohbet edip, moral verdi. Helikopter ile indiği Aliboğazı vadisindeki askerlerin mevzisinden çatışma alanını izleyen Vali Sonel, operasyonu yöneten Binbaşı ile telsizle görüştü. Binbaşı ile telsiz görüşmesinde askerleri tebrik eden Sonel, "Binbaşım; sizleri tebrik ediyorum. Aliboğazı'nda hainleri yerle bir ettiniz. Sizi  ve oradaki bütün kahraman askerleri tebrik ediyorum. Tüm kahraman askerlerimizin gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da bütün kahraman askerlerimize selamı var." dedi.
ALİBOĞAZI'NDA AKŞAM ÇAYI
Aliboğazı'nda operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'dan çatışma ile ilgili bilgi alan Vali Sonel, daha sonra buradaki askerlerle birlikte akşam çayı içti. Yoğun silah seslerinin duyulduğu operasyon bölgesinde bir süre kalan ve askerlere moral veren Vali Sonel, daha sonra helikopterle bölgeden ayrıldı. 
TERÖR ÖRGÜTLERİ BURADA EĞİTİM GÖRÜYOR
Tunceli'de faaliyet gösteren PKK ve yasadışı sol terör örgütleri, sarp arazi yapısı nedeniyle yaklaşık 30 yıldan bu yana Aliboğazı vadisini kullanıyor. Güvenlik birimleri, Aliboğazı'nda eğitilen teröristlerin Karadeniz, Erzincan ve Sivas bölgelerine gönderildiklerini, bu nedenle bugün JÖH timlerinin girdiği bölgenin terör örgütleri için çok önemli olduğunu belirtiyor.

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