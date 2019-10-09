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Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi (Tekrar)
TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada...
GÜVENLİK 09.10.2019, 18:27
TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.
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