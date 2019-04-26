Tunceli'de terör örgütü operasyonuna 6 tutuklama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü MKP/HKO'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent merkezi ve ilçelerde, örgüt üyesi oldukları ve örgütün dağ kadrosuyla irtibatlı çalıştığı iddia edilen 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 6 şüpheli, yasa dışı silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.