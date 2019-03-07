Tunceli'de terör operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, dün isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, dün isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.