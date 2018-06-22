Tunceli'de seçimlerde 4 bin 226 asker ve polis görev yapacak

TUNCELİ'de, 24 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, il genelinde alınan güvenlik kurulu kararınca, 4 bin 116 asker ve polis görev yapacak.

Pazar günü yapılacak seçim güvenliğiyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçiminin ilimizde huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla gerek emniyet gerekse jandarma bölgesinde her türlü güvenlik tedbiri alınmıştır. Tunceli genelinde 64 bin 290 seçmen, 441 (7'si seyyar sandık) sandıkta oy kullanacaktır. Seçim günü Tunceli genelinde; bin 655 emniyet personeli ve 2 bin 571 jandarma personeli olmak üzere toplamda 4 bin 226 personelimiz sandık ve seçim güvenliğin temini için görev yapacaktır. Seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurumlarının da kendi görev sahalarıyla alakalı iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirleri almaları için gerekli talimatlandırmalar yapılmıştır. Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezinde, 24 saat esasına göre çalışmalar yürütülecek olup, il genelinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek ve gerekli müdahaleleri yapabilmek için çalışıyor olacaktır" denildi.

