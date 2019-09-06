Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi

TUNCELİ'de Zülfü Tokmak'ın (60) demir çubukla başına vurarak yaraladığı Servet Salihoğlu (60), eline aldığı pompalı tüfekle caddede yürüyüp, havaya ateş etmesi üzerine gerginlik çıktı. Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan Salihoğlu ile 2 arkadaşını linç etmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli merkezde meydana geldi. İddiaya göre Zülfü Tokmak, alacaklısı olduğu, ismi öğrenilemeyen müteahhiti bulmak için cadde üzerindeki çay ocağına geldi. Burada arkadaşlarıyla oturan müteahitin çalışanı Servet Salihoğlu'nu gördü. Patronunun nerede olduğunu sordu. Bilmediğini söyleyen Salihoğlu'nu başına demir çubuk ile vurarak, yaraladı. Tokmak kaçarken, öfkeye kapılan Salihoğlu, otomobilindeki pompalı tüfeğialdı. Ardından da elindeki tüfek ile kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Tokmak'ı aramaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salihoğlu, tüfeği bir el havaya ateşledi.

İhbar üzerine gelen polis, toplanan kalabalığın arasından Servet Salihoğlu'nu gözaltına aldı. Ancak bu sırada kalabalık, Salihoğlu'nu linç etmek istedi. Polis ekipleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Salihoğlu zırhlı araca bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kabalık, daha sonra Salihoğlu'nun 2 arkadaşına saldırdı. Polis, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi de kabalığın elinden kurtararak, polis merkezine götürdü. Polisin uyarıları sonucunda kabalık dağıldı.Zülfü Tokmak da gözaltına alındı.

Tokmak ve Salihoğlu'nun emniyetteki sorguları sürerken, kalabalığın saldırısına uğraşan 2 kişi serbest bırakıldı.



