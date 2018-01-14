Tunceli'de PKK terör örgütüne son bir yılda ağır darbe

TUNCELİ'de son 1 yılda gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının sayısının son 10 yılda etkisiz hale getirilenden fazla olduğu belirtildi.

Yürütülen hava destekli operasyonlarla son 1 yılda PKK Tunceli'nin kırsal kesiminde silahlı terörist sayısının yarısından fazlasını kaybederken, son 1 yılda düzenlenen 4 bin operasyonda 250'sı PKK'lı, 15'si DHKP-C'li olmak üzere 265 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. 30 örgüt mensubu ise sağ yakalandı. Son 1 yıla kadar 'girilemez' olarak nitelendirilen birçok vadi ve ormanlık alanına asker girip operasyon yaparken, etkisiz hale getirilen teröristler arasında 40 üst düzey örgüt yöneticisi de bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA SİLAHLI GRUPLARIN KALDIĞI BÖLGE

Arazi yapısı, derin vadiler ve sık ormanlık bölgelerin yoğun olması nedeniyle 1990'lı yıllardan bu yana Tunceli'nin kırsal kesimi PKK ve silahlı sol terör örgütlerinin en fazla barındığı bölge olarak bilinirken, 15 Temmuz darbe girişiminden önce güvenlik birimlerinin tespitlerine göre, bölgede terör örgütü mensubu 500 PKK'lı, silahlı sol örgütlerden (TKP/ML-TİKKO, MLKP, MKP HKO ve DHKPC) mensubu 100 militan bulunuyordu. Yapılan ittifaklarla PKK ve sol örgütler son 4 yılda birlikte hareket ederken, Tunceli kırsalı PKK'nın Karadeniz bölgesine geçiş noktası olarak da biliniyor. Karadeniz, Sivas ve Erzincan bölgesinde yaz aylarında barınan örgüt mensupları aynı zamanda Tunceli bölgesine kış üstlenmesi için kullanırken, son 1 yılda düzenlenen hava destekli operasyonlar ile PKK ve silahlı sol terör örgütleri Tunceli'de büyük kayıplar verdi.

SON 1 YILDA 250'Sİ PKK'LI 265 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 30'U YAKALANDI

PKK ile mücadelede güvenlik konseptinin değişmesi ve artık yaz- kış mevsimi demeden operasyonların düzenlenmesi ile son 1 yıl içerisinde Tunceli bölgesinde düzenlenen 4 bin operasyonda 250'sı PKK'lı, 15'si DHKP-C'li olmak üzere 265 terörist etkisiz hale getirilirken, 30 örgüt mensubu yakalandı. Son 1 yılda gerçekleştirilen operasyonda PKK ve diğer silahlı sol terör örgütlerine verdirilen kayıp sayısının geçmişteki son 10 yılda verdirilen kayıp sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Güvenlik birimleri, operasyonlar sırasında ağır yaralanan yaklaşık 20 örgüt mensubunun ise arkadaşları tarafından öldürüldüğünün sonradan tespit edildiğini söyledi. Yine son 1 yıl içerisinde 10 PKK'lının örgütten kaçarak teslim olduğu, yaklaşık 10 teröristin de örgütten kaçarak yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Tunceli kırsalında son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 bin operasyonda savuş uçaklarının desteği ile bugüne kadar girilemez denilen ve örgütü yeni katılanların eğitildiği Aliboğazı, Aslıca Ormanları, Bali Deresi, Kutuderesi, Ahpanos vadisi, Dokuzkaya Vadisine ve Munzur Vadisine defalarca girilirken, burada tespit edilen barınak, sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. Düzenlenen operasyonlarda, kullanılan yüksek teknolojik cihazlarla terör örgütlerinin Karadeniz'e geçişleri de kapatılmış oldu. Bölge 24 saat boyunca insansız hava araçları ile kontrol altına alınarak geçiş yolları denetim altına alınırken, PKK'nın Karadeniz bölgesinde 'Türk Tarık' kod adlı örgüt mensubunun yönetiminde bulunan 8 kişilik terörist grubunun Karadeniz'den Tunceli'ye geçmek istediği, ancak yapılan operasyonlar nedeniyle bölgeye gelemediği tespit edildi.

180'İ PKK'LI 240 ÖRGÜT MENSUBU VAR

Güvenlik birimlerinin verdiği bilgilere göre, teslim olan ve sağ yakalanan teröristlerin ifadelerine göre halen Tunceli kırsalında 180'i PKK'lı yaklaşık 240 terörist bulunurken, bunların da bu kış düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilmesi hedeflendiği belirtildi. Son 1 yılda Tunceli il merkezi, ilçeler ve köylerde yapılan operasyonlarda ise, PKK ve diğer sol örgütler ile ilişkisi olduğu iddiasıyla 600 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 300'ü, çıkarıldıkları Mahkemelerce tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

11 TON PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin PKK ve diğer silahlı sol terör örgütlerine yönelik son 1 yılda düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı da ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında sığınak, barınak ve mağaralarda, 200 Kalaşnikof, 33 adet M-16, 3 adet Doçka uçaksavar, 7 adet Bixi, 7 adet Kanas suikast silahı, 2 adet Zağros zırh delici, 2 adet Dragon keskin nişancı silahı, 10 adet tabanca, 1 adet G-3 silah, 160 adet el bombası, 11 ton patlayıcı, 500 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacak mutfak tüpü, 70 ton gıda maddesi, 70 adet küçük telsiz, 10 adet Kandil ile irtibat sağlayan büyük telsiz, 51 bin çeşitli çapta mermi ele geçirildi.

40 ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yine aynı dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK'nın Tunceli bölgesinde 40 üst düzey yöneticisi konumundaki terörist de etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen 40 sözde yönetici arasında İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde bulunan 22 kişi de yer aldı. Etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasında, sözde 'Dersim Eyalet Komutanı' olan 'Ferhat Dersim' kod adlı Yusuf Doğan, PKK'nın Tunceli'deki ikinci adamı konumundaki 'Ozan' kod isimli Sedat İncesu, PKK'nın Tunceli kadın sorumlusu 'Roza Dersim' kod isimli Dilek Gönenç, terör örgütünün sözde Tunceli Doğu Cephe sorumlusu 'Ferhat Mardin' kod isimli Hüseyin Ertürk, sözde Dersim eyalet komutanı olarak görevlendirilen 'Ferhat Dersim' kod isimli Burak Aydemir, 'Serdem' kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş ve 'Savaş' kod isimli Hamza Güler de bulunuyor.



FOTOĞRAFLI