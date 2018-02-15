Tunceli'de PKK terör örgütüne ait 4 sığınak ele geçirildi

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kırsal alanda sürdürdüğü operasyonda, PKK'lılara 4 sığınak tesbit edildi. Bu sığınaklarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzemenin imha edildiği belirtildi.Tunceli Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde; 60 m. EYP kablosu, 150 metre kablo, 6 adet pil düzeneği, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet harita, 100 m. su hortumu, 20 adet testere ağzı, 2 adet testere, 3 adet mont, 20 m. naylon, 1 adet küçük tüp, 1 adet ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığınca, terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması olan YPS'ye yönelik başlatılan operasyonda, Tunceli, Elazığ ve Kastamonu illerinde toplam 5 kişi yakalandı. Tunceli il merkezinde 3, Elazığ'da 1 ve Kastamonu'da 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alınarak, Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 kişinin sorguları devam ederken, Kastamonu'da gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan bir kişinin Kastamonu'da askerlik görevini sürdürdüğü öğrenildi.Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve MİT Bölge Müdürlüğümüzce bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik ilimiz merkezli Elazığ ve Kastamonu illerinde müşterek olarak icra edilen operasyonlar kapsamında; 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

FOTOĞRAFLI