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Tunceli'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,...
GÜVENLİK 01.10.2019, 12:27
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürütenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mazgirt ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürütenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mazgirt ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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