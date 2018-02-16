Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timlerinin merkeze bağlı Kutuderesi Vadisi'nin tabanındaki kayalık alanda, terör örgütü PKK'nın 8 katlı sığınağı tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi. PKK'lı teröristlerin yaklaşık 20 gün önce terk ettikleri sığınağın içerisinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzunun olduğu belirtildi.Kutuderesi Vadisi'nde, 100 metre derinliğinde ve 8 katlı bir PKK sığınağı tespit edilirken, sığınakta yüzme havuzu da bulunduğu belirtildi. PKK'lıların sığınak içine su taşımak için 750 metre su borusu döşedikleri tespit edildi. PKK'lıların sığınağı bir daha kullanmaması için bölgeye gönderilen özel patlayıcı ile 8 katlı sığınağın girişi havaya uçurularak tamamen kullanılmaz hale getirildi. Sığınak içinde örgüte ait çok miktarda patlayıcı madde ile gıda maddesi ele geçirildi.Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez kırsalında yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait biri 8 katlı 100 m. derinliğinde (banyo, WC ve yüzme havuzlu) olmak üzere toplam 3 sığınak içerisinde; 100 kg. amonyum nitrat, 2 adet jeneratör, 8 adet akü, 20 lt. benzin, 4 adet motor yağı, 48 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu, 3 adet sırt çantası, 4 adet puşi, 10 adet terörist kıyafeti, 1 adet 5 tonluk su deposu, 1 adet 2 tonluk yüzme havuzu, 200 m dağcılık ipi, 4 adet soba, 1 adet banyo sobası, 60 adet soba borusu, 4 adet varil, 20 adet battaniye, 4 adet halı, 20 adet hızar ağzı, 20 kg. bulgur, 20 kg. şeker, 100 kg. un, 20 adet gaz lambası, 150 adet tasarruf lambası, 2 adet ekmek pişirme sacı, 750 m. su borusu, 30 adet 60 lt'lik boş bidon, 1 top naylon, 200 m. kablo, 2 adet çadır, 1 adet mont, 326 adet iç çamaşırı, 30 adet eldiven ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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