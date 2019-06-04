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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (4)- Fotoğraf

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu...

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (4)- Fotoğraf

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan askerin, Adana nufusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28) olduğu öğrenildi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve beraberindeki askeri heyet, Yücel'in şehadet haberini Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde oturan Sevtap-Cabbar Yücel çiftine verdi. Yücel çifti acı haberle büyük üzüncü yaşadı. 5 aylık asker olan şehit Eren Yücel'in bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenildi. Türk bayrağı asılan şehidin evine yakınları taziyeye geldi. 

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