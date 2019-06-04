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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Tunceli-Ovacık Kırsalında...

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

VALİLİK: OPERASYON SÜRÜYOR
Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler ile çıkan sıcak temasta 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli-Ovacık Kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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