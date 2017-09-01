Tunceli'de PKK'lı hainlere büyük darbe

TUNCELİ'nin Nizamiye İlçesi kırasılanda İHA'larla tespit edilen kalabalık bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Nazimiye İlçesine bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında kalabalık bir grup PKK'lı terörist, İHA'larla tespit edilince bölgeye hava harekatı düzenlendi. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, teröristlerin üzerine bomba yağırdı. Savaş uçakları başarılı bir şekilde üsse dönerken, operasyonun ardından yine İHA'larla bölgede yapılan incelemede, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.



OPERASYON BAŞLATILDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Hava harekatının ardından bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Gruptaki kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Operasyon nedeniyle, Tunceli-Erzincan karayolu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Valilik tarafından ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.



Tunceli Valiliği'nden operasyon açıklaması



Tunceli Valiliği, Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile ilgili bir açıklama yaptı.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "1 Eylül 2017 tarihinde, saat 19:00'da Pülümür Yolu-Uzuntarla Mevkiinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyon kapsamında (5) teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirmekte olup, operasyona devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."