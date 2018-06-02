Tunceli'de PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmayla kent merkezi kırsalında PKK'lı bir grup teröristin yerini belirledi. Bölgeye hava operasyonu düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeye bomba yağdırdı. Bombardımanda 7 terörist ektisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuşa ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli-merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."