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Tunceli'de orman yangını

TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgede 2 mezraya yayılma riski bulunan yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü...

Tunceli'de orman yangını
TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Çataksu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgede 2 mezraya yayılma riski bulunan yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Pertek ilçesine bağlı Çataksu köyü yakınlarında meşe ve ardıç ağaçlarının yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 arazöz, 1 yangın müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 20 kişilik ekip sevk edildi. Tüm çabalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekildiği öğrenildi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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