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Tunceli'de öldürülen 2 PKK'lı terörist, Gri listede aranıyordu

TUNCELİ'de, 2 Haziran'da yapılan hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin arasında İçişleri Bakanlığı'nın Gri Listesi'nde aranan 'Taylan Ararat' kod adlı Erkan Ordu ve 'Lehenk' kod adlı Ramazan Yasugey'in de olduğu...

Tunceli'de öldürülen 2 PKK'lı terörist, Gri listede aranıyordu
TUNCELİ'de, 2 Haziran'da yapılan hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin arasında İçişleri Bakanlığı'nın Gri Listesi'nde aranan 'Taylan Ararat' kod adlı Erkan Ordu ve 'Lehenk' kod adlı Ramazan Yasugey'in de olduğu öğrenildi.
Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli merkez kırsalında 2 Haziran 2018 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen 7 terör örgütü mensubu teröristin, 2 adet F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden ikisinin 'Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan Taylan Ararat kod adlı Erkan Ordu ve Lehenk kod adlı Ramazan Yasugey isimli teröristler olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
Gri listede aranan 'Lehenk' kod adlı Ramazan Yasugey'in, örgütün sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi sorumlusu olduğu ve 2002 yılından bu yana örgütün dağ kadrosunda yer aldığı, 'Taylan Ararat' kod adlı Erkan Ordu'nun ise 2012 yılında örgüte katıldığı ve sorumlu düzeyde olduğu öğrenildi.

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