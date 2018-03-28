Tunceli'de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Pülümür ilçesi Dereboyu köyü kırsal alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarI üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, sit alanı içerisinde bulunan bölgede kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kültür Bakanlığı tarafından Dereboyu köyü Komlar mezrası yakınlarında sit alanı edilen bölgede kaçak kazı yapan 5 kişinin yaklaşık altı metre derinliğinde üç ayrı kuyu kazarak hazine aradıkları ve kuyularda çalışma yaptıkları sırada jandarma ekiplerinin baskınıyla suçüstü yakalandıkları belirtildi. Yakalanan 5 kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı.
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