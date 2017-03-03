Tunceli'de jandarmanın dikkati faciayı önledi

TUNCELİ, () - TUNCELİ-Ovacık karayoluna PKK'lı terörirstler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Ovacık karalolunda yaptığı arama tarama faaliyetleri sırasında Venk Köprüsü yakınlarında yolun iki farklı noktasına PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit etti. 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 03 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı iki noktada 2 adet mutfak tüpü içerisinde patlatılmaya hazır halde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılmaya hazır 4 adet piknik tüpü, 2 adet mutfak tüpü ve patlatma düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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