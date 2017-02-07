Tunceli'de iki ayrı terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

TUNCELİ'de, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturmasında ise, 2 gün önce gözaltına alınan 2 asker ve 1 polis de tutuklanarak cezaevine konuldu.Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nce MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldıkları mahkemede, 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.Valilikten yapılan başka bir açıklamada ise, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında Tunceli'de gözaltına alınan 1 subay, 1 astsubay ve 1 polisin çıkarıldığı mahmekede tutuklandığı belirtildi.