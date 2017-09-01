Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Tunceli'de hava heraketanıda 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Nizamiye İlçesi kırasılanda İHA'larla tespit edilen kalabalık bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Nazimiye İlçesine bağlı Uzuntarla Köyü...

Tunceli'de hava heraketanıda 5 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Nizamiye İlçesi kırasılanda İHA'larla tespit edilen kalabalık bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Nazimiye İlçesine bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında kalabalık bir grup PKK'lı terörist, İHA'larla tespit edilince bölgeye hava harekatı düzenlendi. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı, teröristlerin üzerine bomba yağırdı. Savaş uçakları başarılı bir şekilde üsse dönerken, operasyonun ardından yine İHA'larla bölgede yapılan incelemede, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
OPERASYON BAŞLATILDI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Hava harekatının ardından bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Gruptaki kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Operasyon nedeniyle, Tunceli-Erzincan karayolu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Valilik tarafından ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314