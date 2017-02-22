Tunceli'de FETÖ ve PKK operasyonu; 3 tutuklama

TUNCELİ, () - TUNCELİ merkez ve Pülümür İlçesi'nde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i polis 3 kişi tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, il merkezinde gözaltına alınan 1 polis memurunun tutuklandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişinin, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan tutuklandığı kaydedildi.