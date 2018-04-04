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Tunceli'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı (2)

PÜLÜMÜR'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI Tunceli'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan ve 1 uzman çavuşun el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasından sonra genişletilen operasyonda,...

Tunceli'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı (2)

PÜLÜMÜR'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan ve 1 uzman çavuşun el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasından sonra genişletilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekât timlerinin sık ormanlık ve sarp arazinin hâkim olduğu bölgede, kış üslenmesinde bulunan teröristlerle sağladıkları sıcak temasın devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, tespit edilen teröristlerin teslim olması için çağrı yapıldığını ancak çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktığını belirtti. Söz konusu kaynaklar, terörist grubun bulunduğu sarp kayalık alanın etrafının kuşatıldığını ve teröristlerle yakın mesafede şiddetli çatışmanın yaşandığı kaydetti.

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