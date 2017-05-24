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Tunceli'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker yaralı

TUNCELİ'deki  Çiçekli Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerce daha önceden döşenmiş 2 el yapımı patlayıcının infilak...

Tunceli'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker yaralı
TUNCELİ'deki  Çiçekli Bölgesi'nde İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerce daha önceden döşenmiş 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezindeki Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde sürdürülen operasyon kapsamında arama/ tarama faaliyeti yapılırken teröristler tarafından daha önceden döşenen patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Açıklamada şöyle devam edildi:
"Bölgede devam eden operasyonlar esnasında bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu (2) adet el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumları iyidir. Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergâhları bölgede konuşlu bulunan Obüs ile ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."


 

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