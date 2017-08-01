Tunceli'de çatışma; 3 terörist öldürüldü (2)

VALİLİK AÇIKLADI: 1'İ KADIN 3 TERÖRİST

Tunceli Valiliği, Ovacık İlçesi kırsal kesiminde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz kırsalında 1 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda; 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. limizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."