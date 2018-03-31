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Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı (2)

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DE VAR Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan ve 1 uzman çavuşun yaralandığı çatışmada öldürülen 3 PKK'lı teröristten birinin terör...

Tunceli'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü, 1 asker yaralı (2)

ÖLDÜRÜLEN PKK'LILAR ARASINDA GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DE VAR
Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan ve 1 uzman çavuşun yaralandığı çatışmada öldürülen 3 PKK'lı teröristten birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan, terör örgütünün sözde Pülümür Gücü sorumlusu 'Delila' kod adlı PKK'lı Zeynep Miran olduğu ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde yaşanan ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve MİT Müdürlüğümüzce İlimiz Merkez Kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği ve bir kahraman askerimiz yaralandığı bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimliklerinin tespiti için sürdürülen çalışmalarda; teröristlerden birinin terör arananlar gri listede kaydı bulunan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila (K) Zeynep Miran olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 1 sığınak içerisinde; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 2 adet el telsizi, 1 adet müzik çalar, 1 adet cep telefonu, 4 adet kaleşnikof kütüklüğü, 3 adet flaş bellek, 1 adet micro kart, 1 adet güneş paneli, 10 adet pil bloğu, 50 m. kablo, 2 adet sırt çantası, 7 adet uyku tulumu, 7 adet terörist kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 çift mekap ayakkabı, 3 adet mont, 50 kg. un, 30 kg. bulgur, 15 kg. salça, 35 kg. peynir, 15 kg. pirinç, 15 paket çay, 10 kg. şeker, 100 adet ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi. 

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