Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralı, 6 terörist öldürüldü - Fotoğraflar
09 Mayıs 2019 Perşembe 20:52
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