Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralı, 6 terörist öldürüldü (3)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Tunceli'nin Kutudere Vadisi'nde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 6'ya yükseldi. Operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 Mayıs 2019 Tarihinde Tunceli-merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup, ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

