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Tunceli'de çatışma: 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında, askeri birliklere karşı saldırı düzenlemek isteyen bir grup PKK'lı ile çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Hozat...

Tunceli'de çatışma: 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi
TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında, askeri birliklere karşı saldırı düzenlemek isteyen bir grup PKK'lı ile çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Hozat ilçesi kırsal alanında bir grup PKK'lı teröristin eylem yapacağı istihbaratı almaması üzerine bölgede operasyon pusu faaliyeti gerçekleştirdi. Eylem hazırlığında olan PKK'lılar, askeri hedeflere yaklaşmadan askerlerin pususuna düşünce çatışma çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.
Çatışmaların devam ettiği sık ormanlık alanda gizlenen PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait iki kobra helikopterinin de bölgeyi aralıklarla ateş altına aldığı öğrenildi. Operasyon sürüyor.

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