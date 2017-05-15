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Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Nazimiye İlçesi'ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsal alanında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralanırken, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için başlatılan...

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Nazimiye İlçesi'ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsal alanında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralanırken, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.
Nazimiye İlçesi Dokuzkaya Köyü kırsal alanındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerine, bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı . Açılan ilk ateşte 1 asker yaralandı. Yaralı asker olay yerinden helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavi altına alındı.
Çatışmanın olduğu bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilerek, Dokuzkaya Köyü'nün sık ormanlık alanına doğru kaçan terörist grubunun JÖH timleri tarafından takip edildiği ve zaman zaman çatışmaların olduğu öğrenildi. PKK'lıların kaçtığı bölgede belirlenen hedeflerin de kobra helikopterleriyle ateş alltına alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI 
 

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