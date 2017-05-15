Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı (2)

VALİLİK AÇIKLADI: YARALI ASKER TABURCU EDİLDİ

Tunceli Valiliği, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, askerin tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Tunceli ili Nazımiye ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına Obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

PÜLÜMÜR'DE EL YAPIMI PATLAYCI BULUNDU

Tunceli Valiliği'ndan yapılan bir başka açıklamada ise Pülümür İlçesi kırsalında basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, 15 Mayıs 2017 günü İlimiz Pülümür ilçesi 2119 Rk. Tepe bölgesinde başlatılan 'Şehit Uzm. J. V. Kad. Çvş. Osman ÖZ-94' operasyonu kapsamında devam eden arama/tarama faaliyetleri esnasında plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunmuştur. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."