Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı (2)

VALİLİK AÇIKLADI: YARALI ASKER TABURCU EDİLDİ  Tunceli Valiliği, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, askerin tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Tunceli...

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı (2)

VALİLİK AÇIKLADI: YARALI ASKER TABURCU EDİLDİ 
Tunceli Valiliği, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, askerin tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Tunceli ili Nazımiye ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına Obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
PÜLÜMÜR'DE EL YAPIMI PATLAYCI BULUNDU
Tunceli Valiliği'ndan yapılan bir başka açıklamada ise Pülümür İlçesi kırsalında basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, 15 Mayıs 2017 günü İlimiz Pülümür ilçesi 2119 Rk. Tepe bölgesinde başlatılan 'Şehit Uzm. J. V. Kad. Çvş. Osman ÖZ-94' operasyonu kapsamında devam eden arama/tarama faaliyetleri esnasında plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunmuştur. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246