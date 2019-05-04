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Tunceli'de anne ve oğlunun cinayet şüphelisi tutuklandı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde evlerinde bıçaklanmaları sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Gülsüm Taş (62) ve oğlu Cafer Taş'ın (30) cinayet şüphelisi Gökhan Kos (38), Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanıp, çıkarıldığı...

Tunceli'de anne ve oğlunun cinayet şüphelisi tutuklandı
TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde evlerinde bıçaklanmaları sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Gülsüm Taş (62) ve oğlu Cafer Taş'ın (30) cinayet şüphelisi Gökhan Kos (38), Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 21 Nisan günü ilçenin Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Gülsüm Taş ve oğlu Cafer Taş, evlerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak, ağır yaralandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülsüm Taş aynı gün, oğlu Cafer Taş ise olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, anne- oğlu öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparak, 12 kişinin ifadesine başvurdu. İfadelerden yola çıkan polis, bir birahanede bıçağın kaybolduğunu öğrendi. Ekipler, birahanede olanların da ifadesine başvururken, olay günü alkol aldığı öğrenilen Gökhan Kos'a ulaşamadı.
Çalışmalarını bu yöne yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları incelemelerde hayvancılıkla uğraşan Gökhan Kos'un olay günü birahanede alkol aldıktan sonra mutfaktan bıçak alıp, taksiyle kendi evinin de bulunduğu Kaledibi Mahallesi'ne gittiğini ve Gülsüm Taş ve oğlu Cafer Taş'ı yaraladıktan sonra kimliği belirsiz kadınla birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla kadın ile birlikte Gökhan Kos'u Besni'de, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ise Tunceli'de gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Kos tutuklanarak Elazığ'da cezaevine konuldu. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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