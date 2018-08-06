Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu ve terör arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı tespit edildi.
Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık kırsalında 2 jandarma askerinin yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.
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