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Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (3)

OPERASYONUN AYRINTILARI Tunceli kırsalında faaliyet gösteren sol terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş (35) ile örgütün 'sözde' Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod...

Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (3)

OPERASYONUN AYRINTILARI
Tunceli kırsalında faaliyet gösteren sol terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş (35) ile örgütün 'sözde' Ovacık gücü sorumlusu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer'in (33) de aralarında bulunduğu 6 teröristin öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte silahlı faaliyet yürüten Maoist sol örgüt TKP/ML- TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi 'Deniz Doğan' kod adlı, Cumhur Sinan Oktulmuş'un, uzun yıllar PKK içinde Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra Tunceli kırsalına geldiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye, Tunceli-Erzincan arasında, Ovacık sınırlarındaki Mercan Dağları'nın eteklerinde bulunan Işıkvuran ile Şahverdi köyleri arasındaki bölgede, bir grup TKP/ML-TİKKO üyesinin askeri karakollara yönelik silahlı eylem yapmak için hareket halinde olduğu belirlendi. Dün sabah saatlerinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri, bölgeye hava destekli operasyon başlattı. Dün gece saatlerinde, Şahverdi kırsalında ormanlık alanda terörist grubun tespit edilmesiyle çatışma çıktı. Tunceli ve Ovacık merkezden bölgeye sevk edilen JÖH timleri ile TKP/ML-TİKKO'lu teröristler arasında çok yakın mesafede sabah saatlerine kadar süren çatışmada, 6 terörist ölü ele geçirildi.
Öldürülen teröriistlerden birinin, TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki iki numaralı ismi, 'Deniz Doğan' kod adlı, Mersin Tarsus doğumlu Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu belirlendi. Oktulmuş'un yaklaşık 12 yıldır örgütün kırsal alan yapılanması içinde yer aldığı ve Tunceli kırsalında birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Öldürülen teröristlerden diğerinin ise örgütün sözde Ovacık gücü sorumlusu, Tunceli doğumlu 'Yusuf' kod adlı İlker Tezer olduğu belirlendi.
Her iki teröristin de İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategori'de yer aldığı öğrenildi.

TUNCELİ, ()

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