Tunceli'de 31 özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, () - TUNCELİ merkez ve 4 ilçesinin 31 bölgesi, 16-30 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Terörle mücadele amacıyla yapılacak operasyonlar nedeniyle 31 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan,Tunceli ili; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 16 Mayıs 2017- 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."