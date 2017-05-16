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Tunceli'de 31 özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, () - TUNCELİ merkez ve 4 ilçesinin 31 bölgesi, 16-30 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Terörle mücadele amacıyla yapılacak operasyonlar nedeniyle 31 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili...

Tunceli'de 31 özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, () - TUNCELİ merkez ve 4 ilçesinin 31 bölgesi, 16-30 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Terörle mücadele amacıyla yapılacak operasyonlar nedeniyle 31 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan,Tunceli ili; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 16 Mayıs 2017- 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

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