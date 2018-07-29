Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ile Çataksu köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın, söndürüldü.

​Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ve Çataksu köyleri arasında bulunan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda 3 gün önce yangın çıktı. Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince getirilen iş makinelerinin yardımı ile yangınının etkili olduğu alan çevresinde yollar açıldı. Adana'dan gelen yangın söndürme uçağının havadan müdahale ettiği yangın bölgesine dün de arasöz ve itfaiye ekipleri ulaştı. Dün gün boyu süren çalışmalarla yangın kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 600 dekarlık alanda etkili olan yangın, sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarıyla tamamane söndürüldü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI